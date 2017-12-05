Экс-глава психбольницы в Сумах, которую обвиняют в истязании пациентов, хочет восстановиться в должности (видео)



На Сумщине судят бывшую руководительницу областной психиатрической больницы. Ее обвиняют в истязании пациентов холодом. Пятеро больных умерли в отделениях прошлом году от осложнений пневмонии, вызванных переохлаждением. Страшная правда открылась лишь после эксгумации тел умерших, потому и свидетельства о смерти фальсифицировались, пишет ТСН.

Фотографии санузлов и палат прошлом году активисты выложили в соцсетях, чтобы привлечь внимание к нечеловеческим условиям содержания больных. В отделениях все страдали от холода: и врачи, и пациенты. Сейчас в коридоре – 19, в палатах – еще теплее.

В другом отделении еще пахнет краской. Новые окна, плитка и проводка. С недавних пор взялись за перепланировку. Месяц назад в стене прорубили дверь на случай эвакуации больных при пожаре. Без аварийного выхода отделение работало почти семь лет с тех пор, как экс-руководитель замуровала и построила на его месте индивидуальную уборную.

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За полгода реорганизации больницы медперсонал сократили на треть, койко-места – на половину. Свободные средства направили на ремонты. В больнице заменили половину теплосетей. Именно через частые порывы и снижалась температура в палатах - до критических плюс девяти. В прокуратуре обвиняют экс-главу психбольницы в пытках.

«Она обвиняется в пытках - по европейским нормам содержание человека в чрезмерном холоде приравнивается к пыткам», - рассказал руководитель отдела прокуратуры Сумской области Александр Глядчишин.

Расследование дела длилось почти год. Сейчас Лилия Неофитна в суде. Виновной себя не считает. Еще во время оглашения подозрения экс-глава психбольницы заявляла, что дело против нее заказное и в ней вроде бы есть политическая составляющая.

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Восемь лет заключения грозит не только экс-руководительнице. Патологоанатом, по данным следствия, фальсифицировал выводы в свидетельствах о смерти, а в некоторых случаях даже вскрытие не проводила. Смогут ли приговорить их к реальному наказанию - еще вопрос. К примеру, врач-терапевт, который также проходил по этому делу за неверные диагнозы и лечение, отделался условным наказанием.

«Из практики довести до обвинительного приговора уголовное производство в отношении врача довольно сложно, потому, что это очень специфическая сфера», - говорит прокурор Александр Глядчишин.

Тем временем, в больнице узнали, что экс-руководительница пытается восстановиться в должности через суд. Если же такое произойдет, весь коллектив больницы уволиться, говорят медики.