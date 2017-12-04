В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за прошлую (48-ю) неделю зарегистрировано 18 тыс. 795 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости зафиксирован на 5%.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе ниже эпидемиологического порога на 21,5%.

«Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне», - информируют в КГГА.

Среди школьников на прошлой неделе зарегистрирован рост заболеваемости на 8,3% - 4 тыс. 925 случаев, что составляет 36% от общего числа больных детей и 26,2% от общего числа лиц, обратившихся за медицинской помощью.

Среди взрослых заболели 5 тыс. 99 человек против 5 тыс. 48 человек за 47-ю неделю, то есть рост заболеваемости на 1%.

В структуре заболеваемости дети составляют 72,9%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 71,7%.

В учреждения здравоохранения города за 48-ю неделю госпитализированы 198 человек, из них - 162 ребенка.

За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 1941 человек, с начала эпидемического сезона - 19 тыс. 679 человек, из них - 4 тыс. 739 детей.