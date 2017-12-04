В столице планируют модернизировать центр реабилитации для инвалидов в Подольском районе

12:43, 04 декабря 2017
Новости регионов
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В Центре люди с ограниченными возможностями смогут получить комплексную реабилитацию с последующей полноценной интеграцией в общество.

Фото: УНИАН

В Подольском районе Киева откроют Центр комплексной реабилитациидля лиц с инвалидностью на базе действующего районного Центра социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями, который расположен на проспекте Правды, 4.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

Согласно документу, заказчиком работ определена Подольская районная в городе Киеве государственная администрация, которая определит подрядные организации для проектирования и выполнения строительных работ.

Предполагается, что в Центре лица с ограниченными возможностями в возрасте от 3 до 35 лет смогут получить комплексную реабилитацию с последующей полноценной интеграцией в общество.

Так, в Центре предусматривается: медицинское отделение (кабинеты по физиотерапии, эрготерапии, логопеда, психолога); группы занятий по психологии, социальной педагогике, трудовой и физической терапии; помещения для специальных групп дневного пребывания с реабилитационной коррекцией и отделения индивидуального обслуживания детей и молодежи с ограниченными возможностями; помещения для проведения мастер-классов, музыкальных и спортивных занятий, а также бассейн, кукольный театр и т.д.; вспомогательные помещения для обслуживающего персонала.

Финансирование объекта будет осуществляться за счет городского бюджета. Ориентировочная сметная стоимость составляет 87 млн грн, точная цифра будет известна после утверждения проектной документации.

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Теги: #люди с инвалидностью#реабилитационная медицина