В Житомирском перинатальном центре внедрена медицинская информационная система

В Житомирском областном перинатальном центре внедрили медицинскую информационную систему, сообщили в Минздраве.

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Медицинская система разработана для автоматизации ключевых позиций работы современного учреждения здравоохранения: регистратуры, рабочего места врача, лаборатории, диагностики, финансов, отчетности и менеджмента. Внедрение такой системе дает возможность упорядочить работу медицинских работников центра облегчить формирование отчетов о работе центра, а впоследствии – заключить заведения соглашение с Национальной службой здоровья Украины и присоединиться к реформе.

Также центр получил фетальные мониторы для мониторинга состояния плода, что позволит своевременно выявлять и корректировать отклонения в состоянии плода.