В Киеве в этом году выявлено более 1,6 тысяч новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией

С начала 2017 года в Киеве под медицинское наблюдение взяты 1650 человек, которые живут с ВИЧ/СПИД, что превышает годовой показатель прошлого года на 20%, информирует пресс-служба КГГА.

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Киев утвердил соответствующую городскую целевую программу на период до 2021 года, которой определены цели и конкретные задачи по преодолению эпидемии ВИЧ/СПИДа.

В этом году на 14% увеличилось общее количество скрининговых обследований на ВИЧ, а объемы тестирование быстрыми тестами выросли на 35%.

Показатель охвата инфицированных диспансерным наблюдением в Киеве сейчас достиг 71%.

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93% пациентов активной диспансерной группы охвачены АРВ-терапией. В рамках децентрализации лечения больных ВИЧ/СПИД обеспечено распределение антиретровирусных препаратов на 700 пациентов, которые начнут наблюдаться у врача-инфекциониста по месту жительства, разработаны маршруты пациента, вводится единая медицинская информационная система.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июля 2017 года в Киеве на учете находилось более 12,3 ВИЧ-инфицированных.

В декабре 2016 года Киевсовет утвердил Городскую целевую программу противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы. В этом году на финансирование мероприятий программы в бюджете города предусмотрено 41 млн грн.