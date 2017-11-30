Киевляне в декабре смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе

С 4 по 27 декабря киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Во время обследования пациент получит справку с результатами и в случае необходимости - консультацию врача-фтизиатра. Общее время обследования и консультации продлится около 15 минут. Передвижной цифровой флюорограф будет работать с 10.00 до 17.00 в нескольких районах города по определенным адресам возле медучреждений, которые можно узнать на ссылке: https://kyivcity.gov.ua/news/56749.html.