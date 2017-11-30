Штаб Ахметова выдал 62 тыс продуктовых наборов жителям Станично-Луганского района

В Станице работает самый крупный стационарный пункт выдачи гуманитарной помощи в Луганской области. С 2014 года здесь было выдано 62 тысячи продуктовых наборов. Помощь получают не только жители поселка, но и всего района.

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Сегодня гуманитарная ситуация в Станично-Луганском районе вызывает особое беспокойство наблюдателей ОБСЕ. Здесь остается большое количество мирных жителей. Многие дома разрушены, люди остались без средств к существованию и вынуждены буквально выживать.

По словам директора Гуманитарного штаба Рината Ахметова Александра Вишнякова, регулярная помощь населению в Станично-Луганском районе составляет более четырех тысяч взрослых и детских продуктовых наборов. "Количество "взрослых" наборов увеличивается, поскольку Станица является связующим звеном, где есть пешеходный переход на неподконтрольные территории. Оттуда приходят старики и нуждающиеся в помощи Штаба. Интервал выдачи помощи составляет 60 дней. За три года работы Штаб Рината Ахметова охватил гуманитарной помощью более 750 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения, и за это время выдано почти 12 миллионов взрослых и детских продуктовых наборов", - отметил Вишняков.

*** Гуманитарный штаб был создан 6 августа 2014 года с целью предотвращения гуманитарной катастрофы и предоставления максимальной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей.