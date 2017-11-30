В Киеве наблюдается рост заболеваемости корью (видео)

В Киеве наблюдается рост показателей заболеваемости корью.

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, если в октябре соответствующий диагноз был поставлен 13 лицам, то за 22 дня ноября уже заболели 23 киевлянина, 12 из которых - дети.

По состоянию на 23 ноября в столице зарегистрированы 79 случаев заболевания корью. 63 больных (в том числе 52 ребенка) были госпитализированы. Более 40% имели тяжелую форму заболевания. К счастью, летальных случаев удается избегать.

Из всех заболевших, только 3 ребенка имели прививки, которые хоть и не уберегли от болезни, но значительно облегчили ее течение.

Сегодня столица обеспечена вакцинами против кори в достаточном количестве, заявили КГГА.

Сделать прививки можно, предварительно обратившись в медицинское учреждение первичного звена по месту регистрации. Детям до 18 лет прививки КПК (корь, паротит, краснуха) в Украине делают бесплатно.