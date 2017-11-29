В Киеве за полдня с травмами из-за гололеда к медикам обратились 69 человек

В Киеве в течение первой половины среды из-за ухудшения погодных условий произошло 100 дорожно-транспортных происшествий,с травмами к медикам обратились 69 человек.

Читайте такжеВрачи на Донбассе пройдут подготовку по оказанию экстренной медицинской помощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

«Та информация, которая у меня есть: сегодня было около 100 ДТП в связи с гололедом в Киеве. В «скорую» поступило 69 вызовов от киевлян, которые травмировались из-за ухудшения погодных условий, 28 из них госпитализированы, 27 - оказана необходимая помощь в травмпунктах, 14 человек получили помощь на месте», - сказал он.

По данным КГГА, из этого количества - 4 детей, которым была оказана помощь на месте.

В основном граждане обращались к медикам из-за ушибов и переломов верхних и нижних конечностей, добавил Симонов.