На Черниговщине - вспышка бешенства на ферме: работникам назначено лечение

На Черниговщине из-за вспышки бешенства на ферме вакцинировано более 600 коров, также после обследования назначено лечение 13 работникам.

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Как сообщили в управлении Госпотребслужбы в Черниговской области, вспышка бешенства на молочной ферме в частном предприятии села Тимоновичи Семеновского района зафиксирована на прошлой неделе.

На момент проведения эпизоотического обследования в хозяйстве погибло две коровы, столько же вынужденно забиты, все они имели одинаковые клинические проявления заболевания. На ферме введен карантин. На заседании противоэпизоотической комиссии при Семеновской РГА был разработан план мероприятий по локализации и ликвидации очага бешенства на территории хозяйства. Был составлен список обслуживающего персонала, который мог контактировать с больными животными, в связи с чем всем работникам фермы предложено пройти обследование в центральной районной больнице. После обследования лечение назначили 13 работникам фермы.

Кроме того, комиссия приняла решение о вакцинации крупного рогатого скота разных групп животных в количестве 610 голов. Вакцинацию провели в соответствии с инструкцией. На сегодняшний день препарат для вакцинации в Семеновском районе, как и в целом по области, имеется в достаточном количестве.

Причиной вспышки бешенства, как считают местные жители, была дикое бешеное животное, скорее всего, лиса, с которой могли контактировать коровы на пастбище. Семеновский район является приграничным, где в лесах отстрел животных запрещен.