В декабре штаб Ахметова доставит наборы выживания в 43 населенных пункта прифронтовой зоны

В декабре мобильные бригады Гуманитарного штаба Рината Ахметова посетят 43 самых удаленных сел и поселков прифронтовой зоны, куда доставят продуктовые наборы. Гуманитарная помощь также поступит в стационарные пункты выдачи «серой зоны».

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«Для многих местных жителей эти продуктовые наборы – единственная возможность избежать голода. Всего в декабре будет выдано 30 392 набора выживания, из них 11 304 будут доставлены мобильными волонтерами», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению».

Мобильные бригады начали свою работу в мае 2015 года. Такой формат доставки наборов выживания позволяет оказать помощь там, где нет возможности организовать стационарные пункты выдачи. За все время работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал порядка 12 миллионов продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.

График выездов мобильных бригад в декабре 2017 года - на сайте штаба.