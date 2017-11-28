На Кировоградщине проверяют, как кормят детей в школах

Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области вместе с Кировоградской региональной государственной лабораторией и Кировоградским областным лабораторным центром начали проведение исследований качества и безопасности питьевой воды и питания в учебных заведениях, обследования условий воспитания, обучения и пребывания детей в организованных детских коллективах.

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Осуществляются отборы готовых блюд на соответствие микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям (калорийность и термообработка), питьевой воды из водопроводной сети (централизованные и нецентрализованные источники) – на определение активности природных радионуклидов и радона, а также питьевой воды на пищеблоках на соответствие микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Обследуются также объекты окружающей среды и условия пребывания детей в учреждениях.

Исследования питания и условий пребывания в учебных заведениях (микроклимат, освещение, воздух закрытых помещений, определение активности радона в питьевой воде) проводит Кировоградский областной лабораторный центр, а питьевой воды и санитарно-гигиенических смывов с объектов окружающей среды – Кировоградская региональная государственная лаборатория.

Эта работа будет продолжена и в следующем году. Предусмотрено также проведение исследований качества и безопасности питьевой воды, которую употребляет население. На осуществление этих масштабных мероприятий выделены средства из государственного бюджета.