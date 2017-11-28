В аэропорту "Одесса" был обнаружен чемодан с контрабандными лекарствами против рака и гепатита

В международном аэропорту «Одесса» правоохранители обнаружили чемодан с импортными лекарствами на 120 тыс. долл., которые пытались незаконно переместить в Украину.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

Отмечается, что сотрудники таможни совместно с представителями управления СБ Украины в Одесской области накануне после прибытия вечернего рейса из Стамбула на ленте транспортера выдачи багажа обнаружили оставленный чемодан.

По словам начальника одесской таможни Александра Власова, выяснилось, что владелец багажа – гражданин Украины, который прибыл в Одессу из Индии, транзитом через Турцию.

«Для прохождения таможенного контроля он выбрал «зеленый коридор», предусмотрительно «забыв» чемодан на ленте. Причину такой забывчивости выдал сканер. В чемодане оказалось 27 кг лекарственных средств. Их приблизительная рыночная стоимость - около 120 тыс. долл.», - сообщил Власов.

Он подчеркнул, что все выявленные медикаменты – индийского производства, применяются при лечении гепатита С (Daclawin, Hepcinat LP, Lucisof, Teravir) и онкологических заболеваний с метастазным процессом (Zoldona, Thalix, Zoldria, Zoledronic acid, Bortenat Injection).

Сейчас продолжаются процессуальные действия по фиксации факта незаконного перемещения лекарственных средств. Окончательную стоимость медикаментов определит товароведческая экспертиза.