В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

За 47-ю неделю эпидсезона в Киеве зарегистрировано 17850 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 5,9%.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю составляет 610,1 и ниже эпидемиологического порога на 19,1%, интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне.

Если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается рост заболеваемости за счет как взрослого, так и детского населения. В целом взрослых заболело 5048 против 4950 за 46-ю неделю, рост на 1,9%; детей - 12802 против 11855, рост на 7,4%. В структуре заболеваемости дети составляют 71,7%, на предыдущей неделе - 70,5%. Среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 10,39%, 4515 случаев, что составляет 35,3% от общего количества детей, заболевших (за 46-ю неделю 4049 - 34,2%) и 25,3% (за 46-ю неделю - 24,1%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

В учреждения здравоохранения города за 47-ю неделю госпитализированы 177 человек, из них - 158 детей.

За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 3397 человек, с начала эпидемического сезона - 17738 человек, из них - 4240 детей.

Как сообщал УНИАН, за 46-ю неделю эпидсезона в Киеве было зарегистрировано 16805 больных гриппом и ОРВИ, что на 1,2% больше, чем на предыдущей неделе.