В Харькове открыли первый в городе центр для детей при вузе
Младенцы могут находиться здесь вместе с родителями.
В Харьковском национальном университете городского хозяйства им. Бекетова начал работу Центр развития для детей.
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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.
Центр обеспечит временное пребывание детей на время посещения их родителями занятий или консультаций (для студентов) и на время пребывания на рабочем месте (для сотрудников).
Главная "целевая аудитория" центра - дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), младенцы могут находиться здесь вместе с родителями, а школьники - выполнять домашние задания в специально оборудованном помещении.
О детях будут заботиться психологи, социальные педагоги, а также волонтеры-аниматоры.
Центр, который разместился на площади около 100 кв. м, разделен на несколько пространств: комната, где могут находиться дети для тихого досуга (чтения, возможно, сна), комната для активных игр, для пребывания с младенцами, санитарно-техническая зона.
Помещения центра оборудованы мебелью из экологичных материалов, предоставленных ЮНИСЕФ при поддержке Правительства Германии.
Планируется проводить для детей различные виды обучения: курсы, творческие мастер-классы, языковые занятия.
Дизайн-проект центра разработали студенты факультета архитектуры, изобразительного искусства и дизайна вуза.