В Харькове открыли первый в городе центр для детей при вузе

В Харьковском национальном университете городского хозяйства им. Бекетова начал работу Центр развития для детей.

Читайте такжеСреди школьников столицы зафиксирован незначительный рост заболеваемости простудные болезни

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

Центр обеспечит временное пребывание детей на время посещения их родителями занятий или консультаций (для студентов) и на время пребывания на рабочем месте (для сотрудников).

Главная "целевая аудитория" центра - дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), младенцы могут находиться здесь вместе с родителями, а школьники - выполнять домашние задания в специально оборудованном помещении.

О детях будут заботиться психологи, социальные педагоги, а также волонтеры-аниматоры.

Центр, который разместился на площади около 100 кв. м, разделен на несколько пространств: комната, где могут находиться дети для тихого досуга (чтения, возможно, сна), комната для активных игр, для пребывания с младенцами, санитарно-техническая зона.

Помещения центра оборудованы мебелью из экологичных материалов, предоставленных ЮНИСЕФ при поддержке Правительства Германии.

Планируется проводить для детей различные виды обучения: курсы, творческие мастер-классы, языковые занятия.

Дизайн-проект центра разработали студенты факультета архитектуры, изобразительного искусства и дизайна вуза.