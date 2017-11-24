В Запорожье стартовал марафон донорства

Запорожская областная клиническая больница инициировала марафон донорства «В капле крови – спасенная жизнь».

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Как сообщили в Запорожской ОГА, это самая масштабная донорская акция в Запорожского региона, которая еще до своего открытия объединила всю область: представителей власти, крупных промышленных предприятий, учебных заведений, волонтеров и неравнодушных граждан.

По предварительным подсчетам, за два дня кровь сдали более 150 человек, что позволило пополнить запасы крови на более чем 60 литров.

Акция активно распространяется и в области: к марафону присоединились крупные города - Мелитополь, Бердянск, Токмак, Энергодар. Марафон продлится до 30 ноября.