В Славянске открыли детское отделение в областной психиатрической больнице

На Донбассе состоялось открытие детского отделения КЛПУ “Областная психиатрическая больница Славянска”.

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Как сообщает Минздрав, в больнице родители смогут находиться с детьми в комфортных условиях круглосуточно.

Также были отремонтированы помещения, установлены окна, двери, современная крыша, утеплен фасад и построена индивидуальная котельная, которая работает на твердом топливе, а также заменены электросети, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

В рамках проекта открыли горячую линию, по которой специалисты будут давать рекомендации.

Это стало возможным благодаря поддержке немецкой федеральной компании GIZ, которая работает по поручению правительства Германии, в сотрудничестве с Люксембургским Красным Крестом в рамках программы «Инициативы для инфраструктурной программы для Украины».