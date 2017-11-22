В Украину пытались ввезти контрафактные препараты для лечения рака и гепатита

14:22, 22 ноября 2017
Новости регионов
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Стоимость изъятых контрафактных лекарств по ценам «черного рынка» составляет более 600 тысяч гривен. 

УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками предотвратили в Киеве контрабанду в Украину крупной партии контрафактных лекарств.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что гражданин одной из стран Южной Азии регулярно ввозит в нашу страну медпрепараты сомнительного происхождения, не лицензированные отечественным Министерством здравоохранения. Делец реализовывал лекарства через частных врачей в одном из регионов Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации, во время досмотра багажа иностранца, который прилетел в международный аэропорт «Борисполь», правоохранители обнаружили сокрытые от таможенного контроля препараты для лечения, в частности, онкозаболеваний и гепатита.

По заключению экспертов, стоимость изъятых контрафактных лекарств по ценам «черного рынка» составляет более 600 тысяч гривен. Контрабандный груз отправлен на экспертизу.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

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Теги: #контрафактные лекарства#черный рынок медпрепаратов#контрабанда лекарств