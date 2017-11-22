В Сумской области будут судить главврача психбольницы по подозрению в истязании пациентов

Прокуратура Сумской области в среду, 22 ноября, направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного врача областной специализированной психиатрической больнице №2, которую обвиняют в оставлении в опасности и пытках холодом пациентов учреждения, а также в подстрекательстве коллег к противоправным действиям.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Отмечается, что в начале года была проведена эксгумация семи трупов пациентов указанной больницы, умерших в декабре 2016 года якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга или интоксикации.

«Однако, согласно официальным результатам проведенной эксгумации и заключениям судебно-медицинских экспертиз установлено, что патологоанатомическое исследование трупов вообще не проводилось, составленные документы поддельные, причиной смерти пяти пациентов является острая гнойная пневмония», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2016 по январь 2017 года в отделениях больницы, где находились умершие пациенты, температура воздуха была недопустимо низкой (от 10 до 18 градусов при установленной норме - 20 градусов по шкале Цельсия).

«Однако главврач, понимая негативное влияние таких показателей температурного режима на здоровье пациентов, поскольку она почти 14 лет работала пульмонологом, не принимала никаких действенных мер по разрешению данной ситуации. По имеющейся информации, главврач относилась к пациентам больницы как к неполноценным членам общества. В целом, в указанный период на лечении в учреждении находилось 453 человека, которые страдали от холода, смерть 4 из них находится в причинной связи с нарушением температурного режима в больнице», - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, обвиняемая, пользуясь личными связями, подбила врача-патологоанатома внести в официальные документы заведомо ложные сведения о причинах смерти умерших.

Действия бывшего руководителя учреждения квалифицированы по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации), ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (подстрекательство к составлению должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

В прокуратуре добавили, что судить будут также и врача-патологоанатома, которая, не проведя должным образом вскрытие трупов, по указанию бывшего главврача внесла в медицинскую документацию заведомо ложные сведения о патологоанатомическом диагнозе и клинико-патологоанатомическом эпикризе, чем способствовала сокрытию преступных действий главного врача психиатрической больницы.

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Врачу-патологоанатому инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 135 (пособничество в заведомом оставлении без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни положении) и ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины. Обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 3 марта суд избрал бывшему главврачу областной специализированной психиатрической больницы №2, которую подозревают в истязании пациентов, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Однако 9 марта Апелляционный суд Сумской области изменил её на круглосуточный домашний арест.