Эпидемия кори на Запорожье: количество заболевших продолжает расти (видео)
12:41, 22 ноября 2017Новости регионов
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На больничных койках сейчас находится четыре десятка человек.
Больные, по словам врачей, необходимых прививок не имели / REUTERS
Количество больных корью на Запорожье увеличилось до 70 человек. Большинство больных – ученики и учителя поселковой школы в Кушугуме, где неделю назад зафиксировали первую волну вспышки инфекции, сообщает ТСН.
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На больничных койках сейчас находится четыре десятки людей с одинаковыми симптомами - жаром и сыпью. Больные, по словам врачей, необходимых прививок не имели.
Единственная школа в поселке не будет работать минимум до 5 декабря. Эпидемиологи не исключают, что сроки не окончательные.
По предварительной информации, инфекцию до учебного заведения занесла учительница младших классов.
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