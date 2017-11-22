Эпидемия кори на Запорожье: количество заболевших продолжает расти (видео)

Количество больных корью на Запорожье увеличилось до 70 человек. Большинство больных – ученики и учителя поселковой школы в Кушугуме, где неделю назад зафиксировали первую волну вспышки инфекции, сообщает ТСН.

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На больничных койках сейчас находится четыре десятки людей с одинаковыми симптомами - жаром и сыпью. Больные, по словам врачей, необходимых прививок не имели.

Единственная школа в поселке не будет работать минимум до 5 декабря. Эпидемиологи не исключают, что сроки не окончательные.

По предварительной информации, инфекцию до учебного заведения занесла учительница младших классов.