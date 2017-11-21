В Сумах в психбольницу госпитализировали женщину, которая пыталась похитить 2-летнего мальчика

В Сумах женщину, которая 30 июля в центре города пыталась похитить двухлетнего мальчика, госпитализировали в психиатрическую больницу.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическую больницу применены к злоумышленнице по решению суда от 20 ноября по ходатайству Сумской местной прокуратуры.

Также отмечается, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, женщина страдает психическим заболеванием и на момент совершения преступления не могла осознавать значение своих действий и управлять ими.

«Действия 30-летней жительницы Волынской области квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение малолетнего) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Однако, в связи с невменяемостью обвиняемой, к ней применены меры принудительного лечения», - отметил прокурор Сумской местной прокуратуры Максим Петренко.

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Как сообщал УНИАН, 30 июля в Сумах двое мужчин передали полицейским задержанную ими женщину, которая пыталась похитить ребенка и сбежать. В отделении полиции она рассказала, что отобрала ребенка, потому что испытала к нему материнские чувства. Впоследствии женщина призналась, что планировала использовать мальчика для попрошайничества.

31 июля в отношении злоумышленницы было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение малолетнего) УК.