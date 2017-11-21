В Кривом Роге представили результаты пилотного проекта "Постоянство ВИЧ-услуг"
ВИЧ-инфицированные получают услуги заместительной терапии и услуги по выдаче АРВ препаратов на первичном уровне.
В Кривом Роге представили результаты пилотного проекта «Постоянство ВИЧ-услуг», который реализовывался в рамках проекта USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действия», сообщили УНИАН в МИНЗДРАВЕ. Цель проекта - обеспечить постоянство предоставления ВИЧ-услуг в г.Кривой Рог и Криворожском районе Днепропетровской области.
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Жители этих территорий могут пройти тестирование на ВИЧ с применением двух быстрых тестов у своего семейного врача. ВИЧ-инфицированные могут получить услуги заместительной терапии и услуги по выдачи АРВ-препаратов на первичном уровне. В центрах первичной медико-санитарной помощи, благодаря пилотному проекту, будут функционировать пять кабинетов интегрированной медицинской помощи.
В результате внедрения пилоту расширен доступ к заместительной терапии путем софинансирования этой услуги пациентом.