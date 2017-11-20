Среди школьников столицы зафиксирован незначительный рост заболеваемости простудными болезнями

За 46-ю неделю эпидсезона в Киеве зарегистрировано 16 805 больных гриппом и ОРВИ, что на 1,2% больше, чем на предыдущей неделе.

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Как говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе составил 574,4 и ниже эпидемиологического порога на 17,9%.

Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне.

Среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 4,8%, 4049 случаев, что составляет 34,2% от общего количества заболевших детей (за 45-ю неделю - 33%) и 24,1% (за 45-ю неделю - 23 2%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью. В общей сложности взрослых заболело 4950 против 4914 за 45-ю неделю, почти на уровне с предыдущей неделей, а среди детей зафиксирован рост заболеваемости на 1,4% (11 855 против 11 686 – за 45-ю неделя). В структуре заболеваемости дети составляют 70,5%, на минувшей неделе этот показатель составил 70,4%.

В учреждения здравоохранения города за 46-ю неделю госпитализировано 155 человек, из них - 131 ребенка.

За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 5577 человек, с начала эпидемического сезона - 14 341 человек, из них - 3286 детей.

Напомним, за 45-ю неделю эпидсезона в Киеве было зарегистрировано 16600 больных гриппом и ОРВИ, что на 2% больше, чем в предыдущую неделю.