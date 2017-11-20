В Тернополе из-за удушения одеялом умер 5-месячный младенец

В Тернополе из-за удушения одеялом умер 5-месячный мальчик.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ребенок умер в ночь с 17 на 18 ноября.

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Мать рассказала, что положила сына спать в 23.30, а увидела, что ребенок не дышит только утром – около 6.30. Медики, которые приехали на вызов, лишь констатировали смерть.

Согласно заключению медиков, причина смерти ребенка – механическая асфиксия от закрытия отверстий носа и рта тканью. Поскольку следователи каких-либо телесных повреждений на теле ребенка не обнаружили, то предполагают, что мальчик задохнулся из-за накрытия покрывалом или другим полотном. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Событие зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований.

В полиции отмечают, что в этом году это уже второе удушение ребенка из-за неосторожности родителей.