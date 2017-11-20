В Ровно выхаживают младенца, который родился с массой тела 530 гр

В Областном перинатальном центре в Ровно выхаживают младенца, который родился преждевременно, его вес на момент рождения составлял 530 граммов, пишет vkuluarah.com.ua.

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Главврач перинатального центра Витория Еникеева рассказала, ребенку уже несколько месяцев, он до сих пор находится в детской больнице.

"Трудно говорить о конечных результатах, ведь это очень малый вес", – отметила врач.

По статистике, каждый десятый ребенок в Ровенской области рождается преждевременно и требует особой заботы.