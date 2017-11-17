На Кировоградщине - случай ботулизма: больные ели домашние мясные консервы (видео)

Двое железнодорожников из Александрии на Кировоградщине заболели ботулизмом. Они попали в реанимацию, после командировки, где ели домашние мясные консервы, говорится в ТСН.

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Через несколько дней у мужчин резко ухудшилось зрение. Они обратились к окулисту. Медик сразу заподозрила опасную инфекцию, ведь проблемы со зрением - это первый симптом ботулизма. Больных немедленно доставили в больницу.

Мужчинам ввели сыворотку и через несколько часов им стало легче. Сейчас пациенты выздоравливают. Из пяти членов бригады, которые пробовали консервы, заболели только двое.

"Начали есть эту консерву. Поняли, что она немного испорчена, то есть вкус был ухудшен, а они взяли первые две ложки, трое других доедали, как говорят то, что осталось.Но есть такой закон: ботулизмом поражается тот, кто съедает первую ложку", - рассказывает заведующий инфекционного отделения Александровской ЦРБ Анатолий Цимбалистый.