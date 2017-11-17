С начала года в Киеве корью заболели 60 человек

В Киеве в последние дни было зарегистрировано четыре случая заболевания корью.

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Об этом заявил директор Киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак, сообщает 112.ua.

По словам эксперта, последний случай заболевания корью был зафиксирован в одной из столичных школ 15 ноября.

"15-го числа мы зарегистрировали случай заболевания корью ребенка, который посещал учебное заведение № 28. Проведена уборка, проветривание и на сегодняшний день нет ничего угрожающего. Детей, которые контактировали, нужно наблюдать с восьмого дня после того, как было обнаружено заболевание. По Киеву на сегодня зарегистрировано 4 вспышки. С начала года заболели 60 человек, из них 11 – это взрослые", - заявил Чумак.

Отмечается, что количество заболевших корью в Украине в этом году значительно выросла по сравнению с 2016 годом.