Массовая вспышка кори на Запорожье: количество заболевших выросло до 62 человек (видео)

На Запорожье количество заболевших корью выросло до 62 человек, из них 17 детей.

Как сообщили в Запорожском лабораторном центре Министерства здравоохранения, в больницах оказались уже 17 учеников.

Состояние детей - средней тяжести. Медики подчеркивают, что ни один из заболевших детей не был вакцинирован против кори.

Под наблюдением врачей люди, контактировавшие с заболевшими, а это около 700 человек.