Массовая вспышка кори на Запорожье: количество заболевших выросло до 62 человек (видео)
16:11, 16 ноября 2017Новости регионов
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Под наблюдением врачей люди, контактировавшие с заболевшими, а это около 700 человек.
Из общего количества пациентов - 17 детей / УНИАН
На Запорожье количество заболевших корью выросло до 62 человек, из них 17 детей.
Как сообщили в Запорожском лабораторном центре Министерства здравоохранения, в больницах оказались уже 17 учеников.
Состояние детей - средней тяжести. Медики подчеркивают, что ни один из заболевших детей не был вакцинирован против кори.
Под наблюдением врачей люди, контактировавшие с заболевшими, а это около 700 человек.
В Запорожье растет количество больных корью
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