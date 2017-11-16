Массовая вспышка кори на Запорожье: количество заболевших выросло до 62 человек (видео)

16:11, 16 ноября 2017
Новости регионов
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Под наблюдением врачей люди, контактировавшие с заболевшими, а это около 700 человек.

УНИАН

На Запорожье количество заболевших корью выросло до 62 человек, из них 17 детей.

Как сообщили в Запорожском лабораторном центре Министерства здравоохранения, в больницах оказались уже 17 учеников.

Состояние детей - средней тяжести. Медики подчеркивают, что ни один из заболевших детей не был вакцинирован против кори.

Под наблюдением врачей люди, контактировавшие с заболевшими, а это около 700 человек.

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Теги: #эпидемии в Украине#вспышка кори на Запорожье