Врачи на Донбассе пройдут подготовку по оказанию экстренной медицинской помощи

11:20, 16 ноября 2017
Новости регионов
60 0

Международная гуманитарная медицинская организация Médecins Sans Frontières (MSF)/ «Врачи без границ» проведет тренинги по оказанию экстренной медицинской помощи.

"Врачи Без Границ"

Медицинские работники на Донбассе пройдут специальную подготовку по оказанию экстренной медицинской помощи для спасения как можно большего количества жизней в случае экстренных происшествий с массовым поступлением раненых, а также по оказанию помощи при травмах.

Читайте такжеИз-за войны на Донбассе с начала года погибли или ранены 39 детей - Хуг

Международная гуманитарная медицинская организация «Médecins Sans Frontières» (MSF)/ «Врачи без границ» проведет тренинги по оказанию экстренной медицинской помощи в больницах в городах Мариуполе, Курахово и Волновахе, где система здравоохранения серьезно пострадала из-за конфликта в регионе.

Команда MSF, состоящая из экспертов из Англии, Италии, Мексики и Перу по планированию действий в случае массового поступления пострадавших, сначала проведет четырехдневный тренинг в Мариуполе по первичной помощи при травмах для медицинских работников региона.

Тренинг будет сфокусирован на работе с  травмой: основные и наиболее частые причины травм, а также осложнения, связанные с травмами, такие как обширное кровотечение, шок, затрудненное дыхание и риск заражения.

По данным Всемирной организации здравоохранения травмы являются причиной 9% смертей во всем мире, что почти в 1,7 раза превышает число смертей в результате ВИЧ/ СПИДа, туберкулеза и малярии.

Затем команда MSF посетит медицинские учреждения трех районов для разработки индивидуального плана действий в случае массового поступления раненых. План действий в случае массового поступления раненых направлен на то, чтобы сотрудники больницы смогли быстро и эффективно отреагировать на ситуацию, когда в больницу поступает одновременно большое количество пострадавших.

План действий в случае массового поступления раненых предусматривает реорганизацию медицинского персонала всей больницы таким образом, чтобы сделать их действия максимально эффективными, если им придется столкнутся с большим количеством пациентов за короткий промежуток времени.

Система разработана для того, чтобы спасти максимально возможное количество жизней.

В июне эксперты и медики MSF посетили шесть больниц Луганской и Донецкой областей, чтобы обновить знания медперсонала, прошедшего аналогичный тренинг в 2015 году, и передали наборы для оказания помощи в случае массового поступления пострадавших.

Читайте такжеЗа время АТО погибли 38 медиков, более 200 ранены - Минобороны

Медицинский координатор MSF в Украине, доктор Франкин Фриас, сказал следующее:

«Тренинги по первичной медицинской помощи при травмах и по планированию действий в случае массового поступления раненых помогут медицинскому персоналу эффективно управлять потоком пациентов с травмами и реорганизовать медицинское учреждение в случае большого наплыва раненых.

Эти тренинги показали высокую эффективность в различных условиях по всему миру, способствуя улучшению медицинского обслуживания пациентов и сокращению смертности». 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#врачи без границ