Врачи на Донбассе пройдут подготовку по оказанию экстренной медицинской помощи

Медицинские работники на Донбассе пройдут специальную подготовку по оказанию экстренной медицинской помощи для спасения как можно большего количества жизней в случае экстренных происшествий с массовым поступлением раненых, а также по оказанию помощи при травмах.

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Международная гуманитарная медицинская организация «Médecins Sans Frontières» (MSF)/ «Врачи без границ» проведет тренинги по оказанию экстренной медицинской помощи в больницах в городах Мариуполе, Курахово и Волновахе, где система здравоохранения серьезно пострадала из-за конфликта в регионе.

Команда MSF, состоящая из экспертов из Англии, Италии, Мексики и Перу по планированию действий в случае массового поступления пострадавших, сначала проведет четырехдневный тренинг в Мариуполе по первичной помощи при травмах для медицинских работников региона.

Тренинг будет сфокусирован на работе с травмой: основные и наиболее частые причины травм, а также осложнения, связанные с травмами, такие как обширное кровотечение, шок, затрудненное дыхание и риск заражения.

По данным Всемирной организации здравоохранения травмы являются причиной 9% смертей во всем мире, что почти в 1,7 раза превышает число смертей в результате ВИЧ/ СПИДа, туберкулеза и малярии.

Затем команда MSF посетит медицинские учреждения трех районов для разработки индивидуального плана действий в случае массового поступления раненых. План действий в случае массового поступления раненых направлен на то, чтобы сотрудники больницы смогли быстро и эффективно отреагировать на ситуацию, когда в больницу поступает одновременно большое количество пострадавших.

План действий в случае массового поступления раненых предусматривает реорганизацию медицинского персонала всей больницы таким образом, чтобы сделать их действия максимально эффективными, если им придется столкнутся с большим количеством пациентов за короткий промежуток времени.

Система разработана для того, чтобы спасти максимально возможное количество жизней.

В июне эксперты и медики MSF посетили шесть больниц Луганской и Донецкой областей, чтобы обновить знания медперсонала, прошедшего аналогичный тренинг в 2015 году, и передали наборы для оказания помощи в случае массового поступления пострадавших.

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Медицинский координатор MSF в Украине, доктор Франкин Фриас, сказал следующее:

«Тренинги по первичной медицинской помощи при травмах и по планированию действий в случае массового поступления раненых помогут медицинскому персоналу эффективно управлять потоком пациентов с травмами и реорганизовать медицинское учреждение в случае большого наплыва раненых.

Эти тренинги показали высокую эффективность в различных условиях по всему миру, способствуя улучшению медицинского обслуживания пациентов и сокращению смертности».