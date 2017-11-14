На Запорожье - массовая вспышка кори среди школьников: 13 детей госпитализированы в тяжелом состоянии (видео)

На Запорожье зафиксирована массовая вспышка кори: 13 детей оказались на больничных койках. Все из одной школы в поселке Кушугум. Предварительно - инфекцию до учебного заведения занесла учительница младших классов. Школу пока закрыли, сообщает ТСН.

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Состояние школьников, заболевших корью, врачи называют тяжелым, у всех очень высокая температура, высыпания по всему телу, у некоторых – обострение хронических болезней. Кроме родителей, к детям, никого не пускают.

Эпидемиологи говорят, что все дети, которые заболели корью, не имели необходимых прививок, следовательно, работу в этом направлении обещают усилить, хотя сейчас все зависит исключительно от воли родителей – все прививки детям сейчас делают только по согласованию взрослых.

Школу, где произошла вспышка кори, закрыт на дезинфекцию. Сейчас здесь работают кварцевые лампы, технические работники тщательно вымывают все классы и коридоры хлорным раствором. Каникулы у всех детей наступили на неделю раньше.

А вот больные корью дети должны провести на больничной койке как минимум несколько недель. Тем временем врачи предсказывают, что количество инфицированных здесь детей может увеличиться.

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Напомним, что в этом году корь наступает. Двое детей от болезни умерли. На начало сентября этого года уже зарегистрировали более 1600 случаев заболевания корью. Лидируют - Прикарпатье, Одесская область и Тернопольщина. Медики предупреждали о возможность вспышки болезни еще летом. Ведь по стране не выполняется план вакцинации детей.