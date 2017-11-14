В Ужгороде 13-летняя девочка родила ребенка

В Ужгородском роддоме родила 13-летняя девочка, пишут Новости Закарпатья.

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По словам заведующего отделения патологии беременных Василия Пириди, появление на свет ребенка усложнились акушерской патологией и завершились кесаревым сечением.

В этом году это были уже пятые ранние роды в Ужгороде. В прошлом году рожениц в возрасте до 14 лет было 9, а в позапрошлом – 17. Роды подростков в возрасте от 15-16 лет составляет 2 процента от общего количества на Закарпатье.