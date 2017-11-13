В Подольском районе Киева можна будет обследоваться бесплатно: адреса

С 14 по 17 ноября в Подольском районе проходит пилотный проект «Врач в Вашем доме».

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Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, жители столицы имеют возможность бесплатно получить первичные консультации о состоянии своего здоровья и пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания: проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, пройти тест на ВИЧ/СПИД и др.

Обследование можно пройти с 10:00 до 15:00 в таких локациях:

14 ноября - Центр предоставления административных услуг Подольской РГА, ул. Константиновская, 9/6; помещение аптеки КП «Фармация № 95», ул. маршала Гречко, 14.

15 ноября - Управление труда и социальной защиты населения Подольской РГА, ул. Ярославская, 31-Б; помещение аптеки КП «Фармация № 48», ул. В.Порика, 13.

16 ноября - помещение Подольской районной государственной администрации (3-й этаж, холл), Контрактовая площадь, 2; помещение аптеки КП «Фармация № 48», ул. В.Порика, 13

17 ноября - КП «Управляющая компания» Подольского района, ул. Хорива, 36; территориальный социальный центр Подольского района, ул. А.Бестужева, 32.

В КГГА напомнили, что пилотный проект «Врач в Вашем доме» стартовал 6 ноября этого года для раннего выявления и профилактики заболеваний у киевлян. За это время медицинские работники мобильных бригад обследовали 356 человек.