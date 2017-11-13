Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве - ниже эпидемического порога

За 45-ю неделю эпидсезона в Киеве зарегистрировано 16 600 больных гриппом и ОРВИ, что на 2% больше, чем на предыдущей неделе.

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Как говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе составил 567,4 и ниже эпидемиологического порога на 12,2%.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдается незначительный рост заболеваемости за счет детского населения.

Прежде всего это связано с завершением осенних каникул и возвращением детей в школьные коллективы, где максимально реализуется воздушно-капельный путь передачи инфекционных заболеваний. Так, среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости на 4,6%, 3856 случаев, что составляет 33% от общего количества заболевших детей (за 44-ю неделю 3680 - 35,1%) и 23,2% (за 44-ю неделю - 22,4%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью. В целом взрослых заболело 4914 против 4935 - за 44-ю неделю, почти на уровне с предыдущей неделей, а среди детей зафиксирован рост заболеваемости на 3% (11 686 против 11 338 - за 44-ю неделю). В структуре заболеваемости дети составляют 70,4%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 69,7%.

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В заведения здравоохранения города за 45-ю неделю госпитализированы 189 человек, из них - 142 детей.

За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 6015 человек, с начала эпидемического сезона - 8764 человек, из них - 2063 детей.