В Одесской области - массовая вспышка кори среди детей

В одном районе Одесской области корью заболели два десятка человек. Двое больных – взрослые, остальные – дети, пишет ТСН.

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Восемь из заболевших - многодетная мать и ее дети.

Ни один из пострадавших не был вакциниован. Наибольшее количество больных в Виноградовке - отдаленном селе недалеко от молдавской границы. Единственная местная школа закрыта на карантин. Из трех сотен детей примерно 60 учеников никогда не получали вакцин.

Родители, по словам медиков, отказываются от прививок якобы из религиозных соображений.

С начала года в Одесской области корью уже переболели свыше 500 человек. Двое детей – двухлетняя девочка и трехлетний мальчик - умерли от осложнений болезни. Оба не были вакцинированы.