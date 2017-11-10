ГПУ расследует факты невыплаты зарплаты врачам в Смеле Черкасской области

Кабинет министров Украины обратился к Генеральной прокуратуре по поводу расследования фактов неисполнения законов должностными лицами органов местного самоуправления города Смела Черкасской области, которые привели к невыплате зарплаты работникам специализированной медико-санитарной части № 14.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее протокольное решение принято на заседании правительства.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что сложилась ситуация, когда городской совет Смелы фактически отказался от учреждения, расположенного на территории города.

"Прошу дать протокольное поручение, чтобы Минздрав совместно с Минфином решил эту проблему, принял меры по выделению средств медицинской субвенции для функционирования специальной медико-санитарной части № 14, в частности по вопросу выплаты задолженности по заработной плате врачам, которые сейчас находятся без зарплаты. В случае необходимости принять решение правительства по этому вопросу на очередном заседании. А также Минэкономразвития совместно с Черкасской ОГА и депутатами Смелянского городского совета решить вопрос о правовом статусе Специализированной медико-санитарной части № 14 способом, предусмотренным законом, а точнее - передачу с 1 января 2018 этого учреждения в коммунальную собственность города Смела ", - сказал замминистра.

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул необходимость расследования фактов неисполнения законов должностными лицами.

"Я считаю, что это допущено именно из-за равнодушия, безответственности местного совета, руководства местного совета. Потому что согласно законодательству, это учреждение мы передали еще год назад или больше в управление города. Город принял решение его не взять. И фактически это был неисполненный закон. Ни копейки правительство не задолжало этим людям, задолжала местная власть. Теперь мы должны их вернуть в государственную собственность, наверное, заплатить деньги людям ... Но я считаю, что надо расследовать, каким образом это все произошло, кто из должностных лиц должен нести ответственность за такое решение. Поэтому я предлагаю добавить в протокольное поручение правительства: обратиться в Генеральную прокуратуру для расследования фактов неисполнения законов должностными лицами органов местного самоуправления города Смела Черкасской области, которые привели к возникновению социального напряжения вокруг государственного учреждения и невыплате заработной платы специализированной медико-санитарной части № 14 Минздрава Украины», - заявил Гройсман.

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Также, по его мнению, необходимо определить, в том числе, компетентно ли этим вопросом занимались областная и районная администрации.

"Тоже надо добавить, чтобы провелось соответствующее расследование и в отношении должностных лиц областной и районной государственных администраций", - подчеркнул Гройсман.