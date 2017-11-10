На Ивано-Франковщине - массовая вспышка кори среди учеников интерната с.Яблонив

В Ивано-Франковской области зафиксирована вспышка кори, сообщает пресс-центр Ивано-Франковского областного лабораторного центра.

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На этот раз заболели девять детей специальной общеобразовательной школы-интерната с.Яблонив.

Отмечается, что 9 ноября трое детей были госпитализированы в инфекционное отделение Косовской центральной районной больницы, еще один ребенок - в инфекционное отделение Надвирнянской центральной районной больницы. А пятеро сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Эпидемиологи в очередной раз подчеркивают, что корь относится к высококонтагиозным управляемым инфекциям, наиболее эффективным средством профилактики которой является вакцинация.