В Тернополе стремительно растет количество детей, заболевших корью



В Тернополе продолжает расти количество детей, заболевших корью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, от начала октября до 8 ноября в городе уже зарегистрировано 18 случаев заболевания корью среди детей.

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Со слов заместителя директора Тернопольской городской детской коммунальной больницы Владимира Кучмы, рост заболеваемости, прежде всего, связан с недостаточным уровнем вакцинации среди взрослых и детей. Общее количество детей, которые вакцинированы против кори, на сегодня составляет 84%. Однако, чтобы остановить эпидемию, нужно, чтобы этот показатель достигал по меньшей мере 95%.

Для того, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, профилактические предупредительные мероприятия в городе продлены до 28 ноября.

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Власти города призвали родителей обратиться в Тернопольскую городскую детскую коммунальную больницу или к участковому врачу-педиатру по месту жительства, чтобы их дети прошли вакцинацию от кори.

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Тернополе была объявлена вспышка кори. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете тогда приняла решение с 10 октября детей без прививки не принимать в детсады.