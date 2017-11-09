Одесский горсовет просит передать нежилой комплекс для создания педиатрического центра

Одесский городской совет просит Кабинет министров Украины и Национальную академию наук Украины передать городу комплекс нежилых зданий, которые расположены в курортной зоне и принадлежат НАН, под создание первого в стране социального педиатрического центра раннего вмешательства для детей с особыми потребностями.

Читайте такжеВ Украине ежегодно рождается более 22 тысяч недоношенных детей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли 8 ноября на заседании сессии, поддержав инициативу депутата Ольги Квасницкой («Самопомич»).

Соответствующее обращение горсовета адресовано премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и президенту НАН Украины Борису Патону.

В частности, депутаты просят принять решение о передаче комплекса нежилых зданий общей площадью более 1,26 тыс. кв. м, расположенных по адресу Удельный переулок, 1,3, в собственность территориальной общины. Данные здания сейчас принадлежат государству в лице НАН Украины, балансодержатель - госучреждение «Отделение гидроакустики института геофизики им. Субботина НАН Украины».

«Просим передать в коммунальную собственность с целью создания первого в Украине социального педиатрического центра раннего вмешательства для детей с особыми потребностями», - сказано в документе.

Депутаты также просят остановить выведение этих зданий из госсобственности в частную собственность. Они отмечают, что за последние 10 лет одесситы стали свидетелями неэффективного использования и как следствие недобросовестного распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим НАН Украины.

«Большинство помещений передано в частную собственность, в результате чего государство потеряло и теряет лаборатории для развития науки и внедрения инноваций, а город - культурное наследие, социальную инфраструктуру и рабочие места», - утверждают депутаты.

В обращении сказано, что балансодержатель помещений в Удельном переулке не содержит их должным образом, не использует по целевому назначению, доводит до разрушения, чтобы на их месте, возле Черного моря, можно было построить высотный жилищно-офисный комплекс. В то же время, эти помещения до 1972 года принадлежали территориальной общине.

«Они являются частью историко-архитектурного комплекса, а именно Греческая богадельня им. Григория Маразли, надворная колокольня, помещение аптеки, которые следует восстановить и вернуть историческое наследие территориальной общине для сохранения, охраны и благородного дела», - сказано в обращении.

Депутат отмечают, что в Украине растет количество детей с аутизмом. Более того, видоизменяется и усложняется симптоматика этого заболевания у многих младенцев. При этом вопросы выявления и ранней реабилитации таких детей остаются нерешенными. Ни в одном городе Украины до сих пор не созданы социально-педиатрические центры раннего вмешательства для возможности обнаружения, статистики, скрининга, диагностики и взаимодействия с другими учреждениями и пр.

Читайте такжеРодители заявляют о подделке документов Минздрава по закупкам препаратов для детей с аутизмом

«Одесса имеет перспективу стать первым городом, в котором будет создан такой социально педиатрический цент раннего вмешательства. Для этого у нас есть желание, профессиональные кадры, пример успешной работы коллектива Института реабилитации лиц с недостатками психофизического развития имени Януша Корчака, коммунального учреждения «Центр реабилитации лиц с недостатками психофизического развития», общественных организаций и благотворительных фондов», - подчеркивается в документе.