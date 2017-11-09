Брат и сестра наелись мышиной отравы: детей в тяжелом состоянии спасают в реанимации
3-летнюю девочку и ее 8-летнего брата доставили в реанимационное отделение больницы из села Голосковичи в тяжелом состоянии.
На Львовщине двух малолетних детей 8 ноября доставили в Бродовскую районную больницу в тяжелом состоянии с подозрением на отравление бытовыми химикатами.
Читайте такжеНа Львовщине в школе умер десятиклассник: медики "скорой" не смогли спасти
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3-летнюю девочку и ее 8-летнего брата доставили в реанимационное отделение больницы из села Голосковичи в тяжелом состоянии. У них диагностировали отравление средством для отравления мышей.
Как выяснилось, взрослые разложили мышиный яд в хозяйственной пристройке на территории частного домовладения.
«Каким образом дети остались без присмотра и «наелись» яда для грызунов - устанавливается», - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 9 ноября угрозы жизни детей нет.