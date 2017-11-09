На Львовщине в школе умер десятиклассник: медики "скорой" не смогли спасти

Львовские правоохранители расследуют обстоятельства смерти десятиклассника в учебном заведении города Винники, который территориально подчиняется Лычаковскому району Львова.

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Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, правоохранителям поступила информация о том, что 8 ноября в одном из учебных заведений города Винники умер 16-летний ученик. Парень пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти юношу.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

По информации работников учебного заведения, парень был сиротой, родом из Львовской области, из родни у него был только дед.

Также на этой неделе во Львовской области произошел еще один инцидент с учеником в учебном заведении.

Как стало известно корреспонденту УНИАН от работников Нижнерожанковской общеобразовательной школы Сколевского района, 7 ноября в 10.45 на детской площадке на территории Нижнерожанковской школы, занимаясь на брусьях, упал со спортивного снаряда ученик 5-го класса этой школы. В результате падения 10-летний школьник получил переломы обеих рук.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 137 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие халатного или недобросовестного к ним отношения, если это причинило существенный вред здоровью потерпевшего).

Все обстоятельства устанавливаются.