16-летней девушке, подозреваемую похищении ребенка, назначили психиатрическую экспертизу

Малиновский районный суд Одессы назначил психиатрическую экспертизу 16-летней девушке, которую подозревают в похищении с детской площадки 9-летнего ребенка.

Читайте такжеПохищение ребенка в Одессе: 16-летнюю злоумышленницу отправили под домашний арест (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, определение о назначении судебно-психиатрической экспертизы вынесено сегодня, 8 ноября.

Для проведения экспертизы подозреваемая направлена в отделение судебно-психиатрической экспертизы коммунального учреждения «Одесский областной медицинский центр психического здоровья» сроком на 2 месяца.

По данным суда, злоумышленница 5 ноября в 14.30 подошла к малолетнему мальчику, солгала ему, что является родственницей его матери, которая якобы уехала в командировку и попросила за ним присмотреть. Подозреваемая велела ребенку идти за ней, вывела со двора жилого многоквартирного дома, возле которого мальчик играл, после чего они ушли «в неизвестном направлении». Молодую женщину обнаружили днем 6 ноября вместе с похищенным мальчиком возле рынка «Привоз».

Как уточнили УНИАН в прокуратуре Одесской области, согласно указанному определению суда, подозреваемая, которой накануне определена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, в период проведения экспертизы должна находиться в соответствующем стационаре.

«Если экспертиза завершится быстрее чем за 2 месяца, то подозреваемая отправится домой – под круглосуточный арест», - пояснил представитель прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в Одессе правоохранители задержали подозреваемую в похищении 9-летнего Андрея Ефимова, игравшего на детской площадке возле жилого дома в Малиновском районе города. Изначально родственники разыскивали ребенка самостоятельно, но, когда поиски не увенчались успехом, обратились в правоохранительные органы.

Мальчика разыскивали несколько сотен человек – патрульные, СБУ, Нацгвардия, волонтеры и пр. Обнаружили его 6 ноября в районе рынка «Привоз» в сопровождении 16-летней подозреваемой. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение несовершеннолетнего).

Вечером 7 ноября райсуд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.