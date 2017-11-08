В Луцке зафиксирована вспышка кори среди школьников (видео)

В Луцке из-за вспышки кори в областную инфекционную больницу госпитализированы трое школьников.

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Как сообщили УНИАН в Волынском лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины, речь идет о 5 возможных случаях заболевания корью среди учащихся начальных классов общеобразовательной школы №25.

На сегодняшний день трое учеников этой школы госпитализированы в областную инфекционную больницу. 4 из 5 заболевших не привиты, а 1 - привит один раз.

Согласно сообщению, в школе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобран биоматериал для исследования на наличие вируса кори. Прослеживается связь заболеваний с завозным случаем кори из г. Львов.

«Возникновение первых заболеваний на Волыни связано с завезенными случаями кори из регионов Украины, где заболевание регистрируются в течение последнего года, в частности из Закарпатской и Львовской областей», - добавили в лабораторном центре.

Как сообщила заведующая отделением капельных инфекций Наталья Маркова, школьники не были привиты от кори. Сейчас угрозы для их жизни нет.

«Дети в состоянии средней тяжести находятся в изоляторе отделения капельных инфекций, где получают лечение согласно протоколам Минздрава. Окончательный диагноз будет подтвержден или опровергнут после получения результатов лабораторных анализов. По клиническим признакам это корь», - отметила Маркова.