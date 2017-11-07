В Запорожье мать и сын попали в реанимацию после употребления вяленой рыбы (видео)
18:00, 07 ноября 2017Новости регионов
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С начала года это уже девятый случай заболевания ботулизмом на Запорожье.
Обоих в тяжелом состоянии со слабостью и сильным ухудшением зрения госпитализировали / dpchas.com.ua
В Запорожье двое членов одной семьи попали в реанимацию после употребления вяленой рыбы, пишет ТСН. Семью угостил случайный знакомый. Уже на утро почувствовали недомогание женщина и ее 20-летний сын.
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Обоих в тяжелом состоянии со слабостью и сильным ухудшением зрения госпитализировали.
Сыворотку от ботулизма в Запорожье доставляли санавиацией.
С начала года это уже девятый случай заболевания ботулизмом на Запорожье. В всех случаях пациенты употребляли в пищу вяленую рыбу.
В Запорожье двое людей попали в реанимацию после употребления вяленой рыбы
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