В Запорожье мать и сын попали в реанимацию после употребления вяленой рыбы (видео)



В Запорожье двое членов одной семьи попали в реанимацию после употребления вяленой рыбы, пишет ТСН. Семью угостил случайный знакомый. Уже на утро почувствовали недомогание женщина и ее 20-летний сын.

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Обоих в тяжелом состоянии со слабостью и сильным ухудшением зрения госпитализировали.

Сыворотку от ботулизма в Запорожье доставляли санавиацией.

С начала года это уже девятый случай заболевания ботулизмом на Запорожье. В всех случаях пациенты употребляли в пищу вяленую рыбу.