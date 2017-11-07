Николаевские медики провели уникальную операцию младенцу с редким врожденным пороком (видео)

В Николаеве медики взялись провести уникальную операцию новорожденному сироте, от которого из-за редкуой патологии отказались родители, пишет ТСН.

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Из-за черепно-мозговой грыжи, размером с голову малыша, мать оставила новородженного в больнице. Впрочем, медики решили грыжу двухнедельному мальчику удалять.

У мальчика до сих пор нет имени и документов. В больничных бумагах он просто "мальчик". И для медсестер этого отделения он стал очень родным. Родная мама о патологии ребенка узнала еще во время беременности. Впрочем, решила рожать. И когда увидела сына, сразу от него отказалась.

"Для нее это был шок. Она, конечно, не ожидала, что это настолько значимый порок развития и они совместно с отцом решили написать отказ от этого малыша", - говорит заведующий неонатального отделения Николаевской областной детской больницы Наталья Мартьянова.

Хирурги говорят, что такая черепно-мозговая грыжа редкая патологий не только для Украины, но и для мира. Будет ли жить малыш, не брался прогнозировать никто. Мальчик был совершенно немощен. Сам не дышал, весил чуть больше двух килограммов, причем четвертая часть массы - это и была грыжа. И ребенок боролся за жизнь и врачи решили рискнуть.

"Когда ребенок прожил две недели и когда мы видим, что ребенок борется за жизнь, он хочет жить, естественно, мы сделали все, чтобы его жизнь была полноценной", - продолжает Мартьянова.

Оперировать взялся Сергей Чернышов. Случай был сложный и потому, что внутри грыжи был живой мозг. Были консультации и со столичными хирургами и обследования. И вот обнадеживающий результат - мозг в грыжи функционирует автономно. И его удаление не должно навредить ребенку. Поэтому хирурги поэтапно провели две операции. И усилия врачей оправдались.

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После удаления грыжи мальчик стремительно начал поправляться.

"Он отвечает на обращения к нему, он улыбается, лепечет, у него абсолютно нормальные все психомоторные, двигательные навыки. Как будет идти его развитие дальше - это покажет время, но мы надеемся, что все будет хорошо", - говорит заведующий отделением раннего возраста Николаевской областной детской больницы Галина Яковонец.

Малышу сейчас три месяца. Медики говорят, об успехах малыша постоянно сообщают его биологическим родителям, но они ребенка не забирают. За неделю мальчика переведут в дом малютки. Если папа и мама не появятся – ему дадут имя и официальный статус сироты.