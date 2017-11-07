В Умани маленькие сестрички наелись таблеток, одна из них умерла
09:48, 07 ноября 2017Новости регионов
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Трехлетняя сестричка погибшей в тяжелом состоянии находится в больнице.
Младшую девочку спасти не удалось, старшую спасают в Киеве / УНИАН
В Умани двое детей из многодетной семьи наелись таблеток, одна девочка скончалась, сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.
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"Трагедия произошла в минувший четверг, 2 ноября", - говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, когда мать занималась младшей девятимесячной ребенком, старшие девочки – двух и трех лет – нашли лекарство. Младшую девочку спасти не удалось, старшую передали на лечение в Киев.
Сейчас полиция уже открыла уголовное производство по статье об "Умышленном убийстве".
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