В Умани маленькие сестрички наелись таблеток, одна из них умерла

В Умани двое детей из многодетной семьи наелись таблеток, одна девочка скончалась, сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

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"Трагедия произошла в минувший четверг, 2 ноября", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, когда мать занималась младшей девятимесячной ребенком, старшие девочки – двух и трех лет – нашли лекарство. Младшую девочку спасти не удалось, старшую передали на лечение в Киев.

Сейчас полиция уже открыла уголовное производство по статье об "Умышленном убийстве".