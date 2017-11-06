Опубликован список киевских больниц, где можно вакцинироваться от гриппа: адреса

В столице увеличено количество учреждений здравоохранения для проведения прививок против гриппа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

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В Киеве увеличили количество медучреждений, в которых можно вакцинироваться от гриппа - КГГА

Киев. 3 ноября. УНИАН. В столице увеличили количество учреждений здравоохранения для проведения прививок против гриппа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отмечают, что стоимость вакцины «Ваксигрипп» в сети аптек коммунального предприятия «Фармация» составляет 180,85 грн, а при наличии «Карточки киевлянина» - 169,10 грн.

В частности, согласно расширенному перечню, сделать прививки против гриппа жители Киева могут: в Голосеевском районе - ул. Якубовского, 6 и ул. Голосеевская, 53 (в обоих учреждениях и взрослые, и дети); в Дарницком - ул. Вербицкого, 5 (взрослые), ул. Тростянецкая, 8-Д (дети); в Деснянском - просп. Маяковского, 32-Б (взрослые), ул. Матеюка, 3 (взрослые), б-р Выгуровский, 4 (дети); в Днепровском - ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 (взрослые и дети); в Оболонском - ул. Тимошенко, 14 (филиал №2, взрослые), ул. Тимошенко, 14 (филиал №3, дети); в Печерском - ул. Мазепы, 2 (взрослые), ул. Подвысоцкого, 4-Б (дети); в Подольском - ул. Свободы, 22 (взрослые и дети); в Святошинском - ул. Академика Ефремова, 11 (дети), ул. П. Куринного, 2 (взрослые); в Соломенском - ул. Стражеско, 6-А (дети), ул. Ереванская, 6 (взрослые и дети); в Шевченковском - ул. Н. Пимоненко, 10 (взрослые и дети).

Также прививки взрослому населению проводится в Киевской городской студенческой поликлинике по адресу ул. Политехническая, 25/29.

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Ранее в КГГА отметили, что прививки жителям Киева проводится независимо от места жительства. Медицинская составляющая (осмотр врача, консультация, сама процедура) - бесплатно. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не требует.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 октября по результатам предыдущей недели показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 580,9, что ниже эпидемического порога на 17,7%.