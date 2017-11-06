В Киеве зафиксированы низкие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве на прошлой неделе зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,4%, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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За 44-ю неделю в Киеве зарегистрировано 16 273 больных гриппом и ОРВИ: если сравнивать с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 4,4%. Показатель заболеваемости составил 556,2 на 100 тыс. населения, и ниже эпидемического порога на 15,2%.

Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне.

В частности, среди детей снижение заболеваемости наблюдается на 8,3%. В структуре заболеваемости на минувшей неделе дети составляют 69,7%. За неделю до этого показатель составлял 72,3%.

Среди школьников зарегистрировано снижение заболеваемости на 17,1%, 3680 случаев, что составляет 32,5% от общего количества заболевших детей (за 43-ю неделю 4309 – 35,1%) и 22,4% (за 43-ю неделю – 25,4%) от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью.

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В учреждения здравоохранения города за 44-ю неделю госпитализировано 166 человек, из них – 145 детей.

За неделю в кабинетах частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения, где проводится прививка, вакцинировано против гриппа 1509 человек, с начала эпидемического сезона – 2749 человек, из них 806 детей.