Вблизи Луцка работал подпольный реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых

Вблизи Луцка правоохранители разоблачили подпольный реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых, который действовал в одном из жилых домов.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, задержали двух человек, причастных к его функционированию.

Отмечается, что во время санкционированного обыска в доме было обнаружено более 30 человек - жителей Волынской, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской и других областей, которые незаконно содержались здесь под предлогом оказания реабилитации и лечения от наркотической зависимости, а также хронического алкоголизма.

«Граждане были лишены средств связи, документов и верхней одежды. Кроме того, организация так называемого реабилитационного центра осуществлялась на платной ежемесячной основе (6 тыс. грн)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что о функционировании центра на территории Луцкого района органам государственной власти и местного самоуправления не было известно.

В настоящее время решается вопрос об объявлении двум задержанным подозрения в пытках и незаконном лишении свободы людей на длительное время из корыстных побуждений (уголовные правонарушения, предусмотренные ч.2 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины) и избрании в отношении их меры пресечения в виде содержания под стражей.