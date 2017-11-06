На Киевщине выявлено лабораторию по изготовлению психотропов

10:14, 06 ноября 2017
Новости регионов
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Изъято большое количество химического оборудования, прекурсоры, кислоты и свыше 400 граммов готового к употреблению амфетамина.

Фото: УНИАН

В Киевской области полицейские пресекли работу лаборатории по изготовлению амфетамина.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, в г. Борисполь 23-летний местный житель организовал у себя дома лабораторию по изготовлению психотропного вещества.

Операция по его задержанию проводилась сегодня. Злоумышленник задержан во время изготовления очередной партии товара.

«Изъято большое количество химического оборудования, прекурсоры, кислоты и более 400 граммов готового к употреблению амфетамина на сумму свыше 120 тысяч гривень, а также 60 граммов каннабиса. Парень продавал их наркозависимым жителям области», - информируют в полиции.

Следственные действия продолжаются. Изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждены уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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