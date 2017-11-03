В Киеве растет количество случаев заражения смертельной инфекцией: медики указали на симптомы

В столице увеличилось количество случаев заболевания менингококковой инфекцией, сообщили УНИАН в Департаменте охраны здоровья КГГА.

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В этом году зарегистрировано уже 27 случаев заболевания, тогда как в прошлом году таких случаев было 10. Среди детей до 17 лет - 18 случаев против 10 в 2016 году.

Несмотря на то, что менингококковая инфекция с молниеносным течением довольно редкая патология, сегодня она является глобальной мировой проблемой и едва ли не наиболее частой причиной смерти детей от инфекционных болезней.

Болезнь передается воздушно-капельным путем (как большинство острых респираторно-вирусных заболеваний) и имеет различные формы: от не угрожающей жизни до опасной менингококцемии. Уязвимые к заболеванию - дети (около 80% случаев) и люди с ослабленным иммунитетом.

Из-за нечетко выраженной специфической симптоматики распознать начало этой смертельной болезни непросто даже опытным специалистам.

Коварство болезни заключается в том, что первые симптомы подобны симптомам ОРВИ, а летальность может наступить в течение уже 24 часов после их появления.

Основные признаки смертельной болезни: повышение температуры, особенно выше 39°, сонливость, вялость. Последней появляется сыпь, имеющая признаки кровоизлияний. До ее появления для вынесения диагноза ориентироваться практически не на что.

Медики призывают граждан не заниматься самолечением, а родителей - при появлении даже «обычных» симптомов ОРВИ лечить детей самостоятельно, а вызвать врача и не отказываться от госпитализации.

По информации пресс-службы Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, 31 октября в городе была зарегистрирована третий летальный случай ребенка (2-х лет), который имел предварительный диагноз «Менингококковая инфекция, менингококцемия».